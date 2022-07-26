У Міноборони РФ запевняють, що у Слов'янську готується провокація

26 липня 2022, 14:59

У Міноборони РФ запевняють, що у Слов'янську готується провокація

У Міноборони РФ заявили про можливу провокацію у Слов'янську. У відомстві запевняють, що підготовку нібито здійснює Київ.

У російському відомстві стверджують, що будуть використані сильнодіючі отруйні речовини.

«На масложировому комбінаті співробітники СБУ найближчими днями планують підірвати місткості з хімічно небезпечною речовиною — гексаном, загальним обсягом понад 120 тонн», — запевняють у РФ.

Зазначимо, що саме війська РФ регулярно обстрілюють Слов'янськ. Зокрема, руйнуючи підприємства. Так, 22 липня російські окупанти вкотре обстріляли Слов'янськ. Снаряди впали у центрі та у приватному секторі на північно-західній околиці міста. Наслідки обстрілу бачили журналісти «Новини Донбасу». Обстріли на Слов'янському напрямку зафіксовано і в сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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