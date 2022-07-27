Правоохранительный комитет поддержал кандидатуру Костина на пост генпрокурора

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление президента о назначении Андрея Костина генеральным прокурором Украины. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»).



«Правоохранительный комитет ВРУ поддержал постановление предидента и предоставление

согласия на назначение Костина на должность генпрокурора Украины. За - 17, удержался – 1», - написал он в своем Telegram-канале.



Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении на должность генерального прокурора народного депутата Андрея Костина.



Верховная Рада 19 июля уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора, поддержав представление президента Владимира Зеленского.