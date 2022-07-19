Депутаты освободили Венедиктову от исполнения обязанностей генпрокурора

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности генерального прокурора Украины. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



Отмечается, что предложение уволить Венедиктову поддержали 264 народных депутата.

«Она (Венедиктова - ред.) присутствовала на заседании. Увольнение произошло с обсуждением. Как и на Комитете, громких заявлений или обвинений не последовало», - сообщил Железняк.



Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в то же время напомнил, что Ирина Венедиктова в команде Президента Владимира Зеленского с первых дней и заявил, что остается в ней.



«Её (Венедиктовой - ред.) опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу», - отметил Арахамия.

Напомним, 17 июля мы сообщали, что Президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора и назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора.







