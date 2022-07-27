Правоохоронний комітет підтримав кандидатуру Костіна на посаду генпрокурора

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав подання президента щодо призначення Андрія Костіна генеральним прокурором України. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Желєзняк (фракція «Голос»).



«Правоохоронний комітет ВРУ підтримав постанову предидента та надання згоди на призначення Костіна на посаду генпрокурора України За — 17, утримався — 1», — написав він у своєму Telegram-каналі.



Раніше президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проект ухвали про призначення на посаду генерального прокурора народного депутата Андрія Костіна.



Верховна Рада 19 липня звільнила Ірину Венедиктову з посади генерального прокурора , підтримавши подання президента Володимира Зеленського.