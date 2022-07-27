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Зеленский предложил Раде назначить генпрокурором Костина

27 июля 2022, 09:55

Зеленский предложил Раде назначить генпрокурором Костина

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении на должность генерального прокурора народного депутата Андрея Костина. Об этом сообщается на сайте парламента.

Андрей Костин вяляется народным депутатом, член фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Костин — юрист, закончил Одесский государственный университет им И.Мечникова.

Костин входил в состав делегации Украины на мирных переговорах с Россией весной 2022 года, а ранее исполнял обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

По данным общественного движения «ЧЕСТНО», в 2019-2020 годах Костин не декларировал ни одного места жительства в Киеве, хотя, по данным сайта Верховной Рады, получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или аренды гостиничного номера в размере примерно 20 тысяч гривен в месяц.

Также указано, что в 2021 году Костин принимал участие в конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и не прошел собеседование.

«ЧЕСТНО» подчеркивает, что, как глава комитета по правовой политике, Костин ответственен в парламенте за судебную реформу. Однако именно в период его руководства комитетом судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

В частности, в «ЧЕСТНО» отмечают, что был остановлен процесс перезапуска Высшей квалификационной комиссии судей Украины, из-за чего в стране не хватает уже около двух тысяч судей. Вместо перезапуска Высшего совета правосудия началось его усиление. А судей Конституционного суда парламент «продолжает назначать без внедрения прозрачного конкурса», добавили в общественном движении.

Верховная Рада 19 июля уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора, поддержав представление президента Владимира Зеленского.

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