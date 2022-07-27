СБУ раскрыла еще пятерых коллаборантов, перешедших на сторону россиян

Служба безопасности Украины разоблачила еще пятерых коллаборантов, которые помогают захватчикам на временно оккупированных территориях Луганской области.



Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи СБУ сообщили о подозрении бывшему директору «Центра предоставления социальных услуг» Кременского городского совета, которая в условиях военного времени перешла на сторону врага. Сейчас женщина работает подразделении по вопросам социальной защиты оккупационной администрации.



«Еще одна предательница добровольно заняла должность так называемого "заместителя начальника управления труда и соцзащиты населения администрации Сватовского района ЛНР"», — сообщили в СБУ.



Кроме того, 47-летняя жительница оккупированного Луганска возглавила «таможенный пост Меловое» так называемого «государственного таможенного комитета ЛНР». Оккупанты поручили женщине выполнять организационно-распорядительные функции и обеспечивать поступление «таможенных платежей» для их нужд.



Также перед законом предстанет «банкир», по предложению захватчиков возглавивший отделение «госбанка ЛНР» в поселке Беловодск и выполняющий приказы российских кураторов о введении на временно оккупированной территории «рублевой зоны».



СБУ собрала доказательную базу и по поводу преступной деятельности так называемого «заместителя прокурора Марковского района генеральной прокуратуры ЛНР».



«34-летний уроженец России, проживавший во временно оккупированном Луганске, добровольно занял эту "руководящую должность" и служит оккупационному режиму, созданному агрессором для подавления сопротивления местных жителей и преследования украинских патриотов», — отметили в СБУ.



По всем указанным лицам СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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