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СБУ раскрыла еще пятерых коллаборантов, перешедших на сторону россиян

27 июля 2022, 18:39

СБУ раскрыла еще пятерых коллаборантов, перешедших на сторону россиян

Служба безопасности Украины разоблачила еще пятерых коллаборантов, которые помогают захватчикам на временно оккупированных территориях Луганской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи СБУ сообщили о подозрении бывшему директору «Центра предоставления социальных услуг» Кременского городского совета, которая в условиях военного времени перешла на сторону врага. Сейчас женщина работает подразделении по вопросам социальной защиты оккупационной администрации.

«Еще одна предательница добровольно заняла должность так называемого "заместителя начальника управления труда и соцзащиты населения администрации Сватовского района ЛНР"», — сообщили в СБУ.

Кроме того, 47-летняя жительница оккупированного Луганска возглавила «таможенный пост Меловое» так называемого «государственного таможенного комитета ЛНР». Оккупанты поручили женщине выполнять организационно-распорядительные функции и обеспечивать поступление «таможенных платежей» для их нужд.

Также перед законом предстанет «банкир», по предложению захватчиков возглавивший отделение «госбанка ЛНР» в поселке Беловодск и выполняющий приказы российских кураторов о введении на временно оккупированной территории «рублевой зоны».

СБУ собрала доказательную базу и по поводу преступной деятельности так называемого «заместителя прокурора Марковского района генеральной прокуратуры ЛНР».

«34-летний уроженец России, проживавший во временно оккупированном Луганске, добровольно занял эту "руководящую должность" и служит оккупационному режиму, созданному агрессором для подавления сопротивления местных жителей и преследования украинских патриотов», — отметили в СБУ.

По всем указанным лицам СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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