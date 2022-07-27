СБУ розкрила ще п'ятьох колаборантів, які перейшли на бік росіян

Служба безпеки України викрила ще п'ятьох колаборантів, які допомагають загарбникам на тимчасово окупованих територіях Луганської області.



Як повідомляє прес-служба відомства, слідчі СБУ повідомили про підозру колишньому директору «Центру надання соціальних послуг» Кремінської міської ради, яка в умовах воєнного часу перейшла на бік ворога. Наразі жінка працює в підрозділі з питань соціального захисту окупаційної адміністрації.



«Ще одна зрадниця добровільно обійняла посаду так званого "заступника начальника управління праці та соцзахисту населення адміністрації Сватівського району ЛНР"», — повідомили в СБУ.



Крім того, 47-річна мешканка окупованого Луганська очолила «митний пост Мілове» так званого «державного митного комітету ЛНР». Окупанти доручили жінці виконувати організаційно-розпорядчі функції та забезпечувати надходження «митних платежів» для їхніх потреб.



Також перед законом постане «банкір», який на пропозицію загарбників очолив відділення «держбанку ЛНР» у селищі Біловодськ і виконує накази російських кураторів про запровадження на тимчасово окупованій території «рубльової зони».



СБУ зібрала доказову базу і щодо злочинної діяльності так званого «заступника прокурора Марківського району генеральної прокуратури ЛНР».



«34-річний уродженець Росії, який проживав у тимчасово окупованому Луганську, добровільно обійняв цю "керівну посаду" і служить окупаційному режиму, створеному агресором для придушення опору місцевих жителів та переслідування українських патріотів», — зазначили в СБУ.



За всіма вказаними особами СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте також: СБУ затримала коригувальників ракетних ударів Донецькою залізницею