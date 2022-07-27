Колаборантів у Херсоні підірвали партизани. У розвідці розповіли подробиці

27 липня 2022, 20:57

Колаборантів у Херсоні підірвали партизани. У розвідці розповіли подробиці

У тимчасово окупованому Херсоні учасники руху опору підірвали автомобіль із двома «поліцейськими»-колаборантами. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Рух опору на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує поширювати серед прихильників "руського миру" та місцевих колаборантів "квитки на концерт Кобзона". Цього разу "квиток" отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації», — йдеться у повідомленні.

Як розповіли в ГУР МО, підрив відбувся в Херсоні на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, внаслідок чого один поліцейський загинув, а другий потрапив із пораненнями до лікарні.

Раніше повідомлялося , що 27 липня в Херсоні вибухнув автомобіль «поліції» російської окупаційної адміністрації. За попередньою інформацією, дві особи отримали поранення.

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