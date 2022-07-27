Оккупанты заявили, что железнодорожный мост под Херсоном также поврежден

Две ракеты попали в железнодорожный мост через Днепр вблизи оккупированного Херсона. Об этом заявил назначенный оккупантами глава «военно-гражданской администрации» Херсонской области Владимир Сальдо, передает российский «ТАСС».



По его словам, в ночь на среду обстрелян Антоновский мост. Также поврежден Антоновский железнодорожный мост.



«Чуть выше по течению есть железнодорожный мост, туда тоже две ракеты прилетело», — уверяет Сальдо.

Он также заявил, что ремонтные бригады приступили к работам на Антоновском мосту.

Ранее назначенный оккупантами «заместитель главы ВГА» Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что Антоновский мост через Днепр в оккупированном Херсоне получил повреждения сегодня, 27 июля, ночью. Он перекрыт.



Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила нанесение ВСУ ударов по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Она сказала, что обстрел украинскими артиллеристами был филигранным.