ВСУ освободили еще два населенных пункта в Херсонской области

ВСУ освободили от оккупантов Андреевку и закрепились в Лозовом Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг».



«Поражены четыре опорные пункты врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции», – говорится в сообщении.



Ранее стало известно, Антоновский мост через Днепр в оккупированном Херсоне получил повреждения сегодня ночью, он перекрыт.