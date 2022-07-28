Війська РФ завдали ракетних ударів по Київській області

28 липня 2022, 06:20

Війська РФ завдали ракетних ударів по Київській області

Війська Росії завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Обстріляно об'єкт інфраструктури. Інформація про жертв уточнюється. На місці вже працюють усі екстрені служби», — зазначив він.

Жителі Київської області розповіли «Новинам Донбасу», що чули вибухи спочатку близько 5:00. Також були чутні звуки, схожі на роботу ППО.

Місцеві телеграм-канали писали, що на місці одного з прильотів виникла пожежа. Потім кілька вибухів на Київщині було чутно близько 5:45.

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