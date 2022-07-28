Завдано ракетних ударів по Чернігівській області

Російські війська завдали ракетних ударів по Чернігівській області з території Білорусі.

Про це повідомляє оперативне командування «Північ».



Там зазначили, що з 5.20 до 6.30 з білоруських джерел надходила інформація про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.



Відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив.



Також наголошується, що працювала система протиповітряної оборони.



Інформація про жертв поки не надходила.



Сьогодні раніше війська РФ завдали ракетних ударів по Київській області .