В Мариуполе оккупанты запустили телерадиовещание в тестовом режиме

В оккупированном Мариуполе в тестовом режиме начал работу радиотелевизионный передающий центр. Об этом заявило «министерство связи ДНР».



Сообщается, что проводится трансляция российских телеканалов «Первый канал», «Россия 1 Крым», «Матч!», «5 канал», «Россия Культура», «Россия 24 Крым», «НТВ», «Карусель» и других, а также каналов группировок «ДНР» и «ЛНР».



Из радиостанций транслируются «Радио России Крым», «Маяк», «Вести ФМ». На радиочастоте 88,0 МГц — радиостанция «Маяк», 90,4 — «Радио России», 106,9 — «Вести ФМ».