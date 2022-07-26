Андрющенко рассказал о желании оккупантов переименовать Мариуполь в Жданов. В «ДНР» отрицают

В оккупированном Мариуполе рассматривают возможность возвращения городу советского названия — Жданов. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, сославшись на интервью руководителя местного ветеранского движения Афганистана Василия Туряницы.



Андрющенко написал, что вместе с проведением псевдореферендума о присоединении к России рассматривается и переименование Мариуполя в Жданов.

Это название носил город во времена СССР с 1948 по 1989 год.



В тоже время пока никакой информации о возможной смене названия Мариуполя от группировки «ДНР» не поступало. Запущенный «ДНР» телеграм-канал» «Слухам.нет» утверждает, что слова Туряницы о переименовании Мариуполя — это его частное мнение.

Ранее в группировке «ДНР» сообщили, что стационарная телефонная связь на подконтрольной группировке «ДНР» территории переводится с 1 августа на российский код.