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Андрющенко рассказал о желании оккупантов переименовать Мариуполь в Жданов. В «ДНР» отрицают

26 июля 2022, 14:35

Андрющенко рассказал о желании оккупантов переименовать Мариуполь в Жданов. В «ДНР» отрицают

В оккупированном Мариуполе рассматривают возможность возвращения городу советского названия Жданов. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, сославшись на интервью руководителя местного ветеранского движения Афганистана Василия Туряницы.

Андрющенко написал, что вместе с проведением псевдореферендума о присоединении к России рассматривается и переименование Мариуполя в Жданов. 

Это название носил город во времена СССР с 1948 по 1989 год.

В тоже время пока никакой информации о возможной смене названия Мариуполя от группировки «ДНР» не поступало. Запущенный «ДНР» телеграм-канал» «Слухам.нет» утверждает, что слова Туряницы о переименовании Мариуполя это его частное мнение.

Ранее в группировке «ДНР» сообщили, что стационарная телефонная связь на подконтрольной группировке «ДНР» территории переводится с 1 августа на российский код. 

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