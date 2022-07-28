У Маріуполі окупанти запустили телерадіомовлення у тестовому режимі

28 липня 2022, 17:26

У Маріуполі окупанти запустили телерадіомовлення у тестовому режимі

В окупованому Маріуполі у тестовому режимі розпочав роботу радіотелевізійний передавальний центр. Про це заявило «міністерство зв'язку ДНР».

Повідомляється, що проводиться трансляція російських телеканалів «Перший канал», «Росія 1 Крим», «Матч!», «5 канал», «Росія Культура», «Росія 24 Крим», «НТВ», «Карусель» та інших, а також каналів угруповань «ДНР» та «ЛНР».

З радіостанцій транслюються «Радіо Росії Крим», «Маяк», «Вісті ФМ». На радіочастоті 88,0 МГц - радіостанція «Маяк», 90,4 - «Радіо Росії», 106,9 — «Вісті ФМ».

Читайте також:

«ДНР» хоче створити у Маріуполі свій телеканал

Ще за темою

Місця
Маріуполь
Інше
ДНР телемовлення

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:26
«Єдина Росія» втекла з Херсона після обстрілу Антонівського мосту
18:43
На окупованій частині Харківщини почнуть видавати російські паспорти
17:26
У Маріуполі окупанти запустили телерадіомовлення у тестовому режимі
16:51
Жителі окупованого Донецька не можуть отримати доступ до російської соцмережі
13:59
Офіційно близько 20 мешканців Мелітополя перебувають у російському полоні – мер
10:48
Окупований Донецьк під обстрілом: Є постраждалі, горить завод
10:19
«ЛНР»: У Новоайдарському районі на вибуховому пристрої підірвався підліток
09:39
ЗСУ відбили атаки військ РФ у районі Білогорівки та Верхньокам'янського на Луганщині — Гайдай
09:13
«ДНР»: За добу загинуло четверо людей, ще 11 отримали поранення
21:34
В окупованій Горлівці пожежа на території машзаводу
18:59
Глава «ДНР» заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста
18:01
У Херсоні вибухнув автомобіль із колаборантами: двоє поранених
17:03
Міноборони Росії запустило пором з Єйська до окупованого Маріуполя
16:37
Голова угрупування «ДНР» Пушилін перебуває в Білорусі – ЗМІ
16:26
Про ступінь пошкоджень Антонівського мосту після обстрілу розповіли у Херсонській ОВА
Всі новини
19:26
«Єдина Росія» втекла з Херсона після обстрілу Антонівського мосту
18:43
На окупованій частині Харківщини почнуть видавати російські паспорти
18:01
Рада дозволила обмінювати засуджених як військовополонених
17:55
Зеленський прокоментував позбавлення Корбана українського громадянства
17:28
Reuters: РФ створила в Україні мережу таємних агентів, за допомогою яких захопила Чорнобильську АЕС
17:26
У Маріуполі окупанти запустили телерадіомовлення у тестовому режимі
16:51
Жителі окупованого Донецька не можуть отримати доступ до російської соцмережі
16:26
У Торецьку після обстрілу під завалами будинку виявили тіла двох загиблих
15:50
Ракетний удар по Кропивницькому: П'ятеро людей загинули, ще 25 поранено
15:47
ЗСУ за два тижні звільнили три населені пункти в Херсонській області
15:19
У Запоріжжі водій BMW зім'яв кілька машин та в'їхав у людей на газоні
15:10
Латвія надасть додаткову військову допомогу Україні
14:46
Через ракетні обстріли Київської області постраждали 15 людей — Нацполіція
14:19
У 15 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання
13:59
Офіційно близько 20 мешканців Мелітополя перебувають у російському полоні – мер
Всі новини
ВІДЕО
Окупований Донецьк під обстрілом: Є постраждалі, горить завод
28 липня, 10:48
У прифронтовому Слов'янську продовжують організовувати «пенсійні рейси»
27 липня, 23:17
В Авдіївці потужні вибухи, місто в диму
27 липня, 15:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти