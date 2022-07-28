У Маріуполі окупанти запустили телерадіомовлення у тестовому режимі

В окупованому Маріуполі у тестовому режимі розпочав роботу радіотелевізійний передавальний центр. Про це заявило «міністерство зв'язку ДНР».



Повідомляється, що проводиться трансляція російських телеканалів «Перший канал», «Росія 1 Крим», «Матч!», «5 канал», «Росія Культура», «Росія 24 Крим», «НТВ», «Карусель» та інших, а також каналів угруповань «ДНР» та «ЛНР».



З радіостанцій транслюються «Радіо Росії Крим», «Маяк», «Вісті ФМ». На радіочастоті 88,0 МГц - радіостанція «Маяк», 90,4 - «Радіо Росії», 106,9 — «Вісті ФМ».