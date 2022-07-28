Зеленский прокомментировал лишение Корбана украинского гражданства

Решение о прекращении украинского гражданства бизнесмена Геннадия Корбана законно и оснований для спекуляций в этом вопросе нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в Киеве, передает «Укринформ».



Так он прокомментировал вопрос о возможности пересмотра решения о прекращении гражданства Украины Корбана и мотивах принятия этого решения.



«Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в пределах действующего законодательства», — сказал Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе президента Украины готовятся к подписанию указы о лишении гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана.



22 июля глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан не смог въехать в Украину по украинскому паспорту, так как пограничники сообщили ему о прекращении его гражданства.