Зеленський прокоментував позбавлення Корбана українського громадянства

Рішення про припинення українського громадянства бізнесмена Геннадія Корбана є законним, і підстав для спекуляцій у цьому питанні немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному із президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу у Києві, передає «Укрінформ».



Так він прокоментував питання щодо можливості перегляду рішення про припинення громадянства України Корбана та мотивів прийняття цього рішення.



«По-перше, жодних спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави чи позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно в межах чинного законодавства», - сказав Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомляли , що в Офісі президента України готуються до підписання укази про позбавлення громадянства Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та Геннадія Корбана.



22 липня голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан не зміг в'їхати в Україну за українським паспортом, оскільки прикордонники повідомили про припинення його громадянства.