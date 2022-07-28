Зеленський прокоментував позбавлення Корбана українського громадянства

28 липня 2022, 17:55

Зеленський прокоментував позбавлення Корбана українського громадянства

Рішення про припинення українського громадянства бізнесмена Геннадія Корбана є законним, і підстав для спекуляцій у цьому питанні немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному із президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу у Києві, передає «Укрінформ».

Так він прокоментував питання щодо можливості перегляду рішення про припинення громадянства України Корбана та мотивів прийняття цього рішення.

«По-перше, жодних спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави чи позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно в межах чинного законодавства», - сказав Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомляли , що в Офісі президента України готуються до підписання укази про позбавлення громадянства Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та Геннадія Корбана.

22 липня голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан не зміг в'їхати в Україну за українським паспортом, оскільки прикордонники повідомили про припинення його громадянства.

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