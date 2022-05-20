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В Раде предлагают лишать гражданства уехавших в Россию: Подробности

20 мая 2022, 17:38

В Раде предлагают лишать гражданства уехавших в Россию: Подробности

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает лишение украинского гражданства за выезд в Россию либо за выезд военнообязанных за границу и невозвращение в течение месяца после объявления мобилизации.

Авторами соответствующего законопроекта №7381 стали народные депутаты от партии «Слуга народа» Георгий Мазураш, Марьяна Безуглая и Александр Федиенко.

«Граждане, которые во время военного положения, состояния войны выехали в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины, или военнообязанные (по возрасту и состоянию здоровья), которые выехали за границу и без уважительных причин (запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, крушения, аварии, командировки, официальная работа за границей, пребывание на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания) не вернулись назад в течение 30 дней или письменно отказались от призыва (мобилизации) на военную службу, могут быть за это лишены гражданства Украины в установленном порядке», — сказано в документе.

Также нардепы планируют учитывать «морально-волевые качества кандидата на призыв (мобилизацию), письменное подтверждение добровольной готовности с оружием в руках защищать Отечество, а также выводы военно-врачебной комиссии по пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы».

Законопроект уточняет нормы по отчуждению имущества в условиях военного или чрезвычайного положения. В частности, документом предусмотрено, что нельзя принудительно отчуждать транспортное средство, если оно единственное в собственности гражданина (или семьи), или если оно используется для осуществления официально оформленной предпринимательской деятельности либо для перевозки гуманитарной помощи. Однако эти ограничения не касаются случаев, когда зафиксировано и доказано, что владелец/водитель осуществлял управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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