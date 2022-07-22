Корбан не смог въехать в Украину по своему паспорту

Глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан не смог въехать в Украину по украинскому паспорту, так как пограничники сообщили ему о прекращении его гражданства.



Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники, близкие к Корбану, сотрудники погранслужбы изъяли его заграничный паспорт, а также не стали принимать его внутренний паспорт из приложения «Дія», мотивируя это фактом прекращения его гражданства.



По словам источника, пограничники сообщили, что он может въехать по паспорту другой страны в случае, если такой имеется, или обратиться в консульское учреждение Украины за рубежом. При этом указ президента об утрате гражданства не был продемонстрирован.



Ситуацию прокомментировал сам Корбан.



«Хочу уточнить информацию. В данный момент я нахожусь на въезде в Украину, пункт перехода границы "Смильница". У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой, в Украину, меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года», — написал он.



Корбан обратился к президенту с призывом «решить это недоразумение», а также опубликовал акт изъятия паспорта.

Отметим, что народный депутат Сергей Власенко (фракция «Батькивщина») в четверг, 21 июля, обнародовал копию указа президента Украины Владимира Зеленского о прекращении гражданства Украины ряду лиц, в том числе Геннадию Корбану. Официального подтверждения существования этого указа до сих пор нет.



Ранее СМИ сообщали, что в Офисе президента Украины готовятся к подписанию указы о лишении гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана.