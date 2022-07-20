Коломойского, Рабиновича и Корбана могут лишить украинского гражданства — СМИ

В Офисе президента Украины готовятся к подписанию указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ОП и партии «Слуга народа».



Отмечается, что украинского гражданства, в частности, могут лишить украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.



Официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны, пока нет.



Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время под проверку соответствия критериям, определенным законом об олигархах, может подпадать около 86 человек. Имена он не назвал.