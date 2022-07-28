Окупанти штурмували Авдіївку та Піски, перевдягалися у форму ЗСУ — зведення

Російські окупанти сьогодні відновили штурм Авдіївки та селища Піски, в районі останнього використовували форму Збройних Сил України, порушуючи закони війни. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Повідомляється, що за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії, окупанти штурмували напрямок Авдіївки та Пісків, успіху не мали, відійшли.



"Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, під час штурму в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов'язками на руках та ногах", - зазначили в Генштабі.



Також окупанти обстрілювали позиції українських військ у районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки, завдали авіаційного удару біля Авдіївки.



На Слов'янському напрямку окупанти обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Залиман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Зробили безуспішну спробу розвідки боєм і зазнали втрат біля Бражківки.



На Краматорському напрямі активних наступальних дій підрозділи супротивника не проводили. Ствольною, реактивною артилерією та танками обстрілювали райони населених пунктів Слов'янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам'янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано поблизу Серебрянки.



На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір'я, Зайцево, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка. Нанесли авіаційні удари біля Яківлівки, Покровського та Веселої Долини.



У районах Берестового та Нагірного, силами розвідувальних груп, окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ.



«Штурмом ворог частково покращив тактичне становище за напрямами населених пунктів Соледар та Вершина. Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії у напрямках населених пунктів Яківлівка, Бахмут та Семигір'я. Тут підрозділи ворога із втратами відійшли», — повідомили у Генштабі ЗСУ.