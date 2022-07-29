СБУ обнародовала доказательства того, что обстрел Еленовской колонии устроили сами оккупанты

Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонных разговоров, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в обстреле колонии в оккупированной РФ Еленовке.



Как отмечает пресс-служба ведомства, таких аудиоперехватов в распоряжении СБУ несколько, и все они будут приведены в качестве доказательств в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).



«Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-нибудь ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе. Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики "ДНР"», — говорится в сообщении спецслужбы.



В СБУ отмечают, что судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены «погасили» взрывные волны и уберегли соседние помещения. Также предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно могли остались именно из-за «внутреннего источника» взрыва.



«В целом есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Еленовка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией», — подчеркивают в СБУ.



И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что россиянам не удастся снять с себя ответственность за это кровавое преступление, поскольку «всем очевидно — именно РФ виновата в сознательном убийстве украинских пленных».



Он добавил, что СБУ сделает все возможное, чтобы виновные в «еленовском преступлении» получили заслуженное наказание.





Ранее в Офисе президента обозначили несколько целей, которых добивается российская армия обстрелом колонии с украинскими военными в оккупированной РФ Еленовке Донецкой области.



В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали парнеров признать Россию государством-террористом.