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СБУ обнародовала доказательства того, что обстрел Еленовской колонии устроили сами оккупанты

29 июля 2022, 17:35

СБУ обнародовала доказательства того, что обстрел Еленовской колонии устроили сами оккупанты

Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонных разговоров, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в обстреле колонии в оккупированной РФ Еленовке.

Как отмечает пресс-служба ведомства, таких аудиоперехватов в распоряжении СБУ несколько, и все они будут приведены в качестве доказательств в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

«Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-нибудь ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе. Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики "ДНР"», — говорится в сообщении спецслужбы.

В СБУ отмечают, что судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены «погасили» взрывные волны и уберегли соседние помещения. Также предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно могли остались именно из-за «внутреннего источника» взрыва.

«В целом есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Еленовка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией», — подчеркивают в СБУ.

И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что россиянам не удастся снять с себя ответственность за это кровавое преступление, поскольку «всем очевидно — именно РФ виновата в сознательном убийстве украинских пленных».

Он добавил, что СБУ сделает все возможное, чтобы виновные в «еленовском преступлении» получили заслуженное наказание.



Ранее в Офисе президента обозначили несколько целей, которых добивается российская армия обстрелом колонии с украинскими военными в оккупированной РФ Еленовке Донецкой области.

В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали парнеров признать Россию государством-террористом.

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