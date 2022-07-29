Обстрел оккупантами Еленовки: МИД Украины призывает партнеров признать РФ террористом

Российская армия совершила еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Еленовке Донецкой области, где оккупанты разместили украинских военнопленных. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



«Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом», - заявил министр.

Ранее в Офисе президента обозначили несколько целей, которых добивается российская армия обстрелом колонии с украинскими военными в оккупированной РФ Еленовке Донецкой области.