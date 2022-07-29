В ОП рассказали об обстреле армией РФ колонии с украинскими пленными в Еленовке

Обстрел колонии с украинскими пленными в Еленовке Донецкой области в Офисе президента назвали «еще одной «очень циничной провокацией русских оккупационных войск с начала войны». Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что российские войска нанесли по колонии в Донецкой области тщательно спланированный удар. В Еленовке, по словам Подоляка, нет оперативных военных целей для украинской армии.

«Масштабность и скорость информационной кампании русских пропагандистов свидетельствуют о том, что это была конкретно спланированная, организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который были попадания, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная, продуманная false flag operation», - написал Подоляк.

В ОП заявляют, что целями «оленевского преступления» является попытка скрыть свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток, которых становится все больше, срыв договоренности по обменам, дискредитация ВСУ и конкретных моделей иностранного реактивного оружия.

К тому же Михаил Подоляк отмечает, что российские заявления на опережение, что удар нанесен по плененным украинским защитникам, делались для того, чтобы это создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против ВСУ. Мотив, по его словам, ясен.



Заявляется также, что личности погибших будет устанавливать украинская разведка и спецслужбы.

Михаил Подоляк утверждает, что россияне умышленно, цинично, продуманно убили украинских пленных граждан, и это будет расследовать Офис Генерального прокурора и международные следственные группы.



«Очевидно, что, чувствуя приближение тактических поражений, Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям, чтобы промоутировать их на глобальные рынки. Требуем также немедленной жесткой реакции ООН и других международных организаций — Россию следует исключить из любых международных институтов», - заявил совтеник главы Офиса президента.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные.