СБУ оприлюднила докази, що обстріл Оленівської колонії влаштували самі окупанти

29 липня 2022, 17:35

СБУ оприлюднила докази, що обстріл Оленівської колонії влаштували самі окупанти

Служба безпеки України опублікувала перехоплення телефонних розмов, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі колонії в окупованій РФ Оленівці Донецької області.

Як зазначає прес-служба відомства, таких аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ кілька, і всі вони будуть наведені як докази в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

«Зважаючи на розмови бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили в приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі. Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки "Град" неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім, жодних обстрілів у відповідь не спостерігалося – це підтверджують самі бойовики "ДНР"», — йдеться у повідомленні спецслужби.

У СБУ зазначають, що, судячи з наявного в мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни «погасили» вибухові хвилі та вберегли сусідні приміщення. Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найімовірніше могли залишитися саме через «внутрішнє джерело» вибуху.

«Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних та артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією», — наголошують в СБУ.

В.о. голови СБУ Василь Малюк заявив, що росіянам не вдасться зняти з себе відповідальність за цей кривавий злочин, оскільки «усім очевидно — саме РФ винна у свідомому вбивстві українських полонених».

Він додав, що СБУ зробить усе можливе, щоб винні в «оленівському злочині» отримали заслужене покарання.



Раніше в Офісі президента позначили кілька цілей, яких російська армія добивається обстрілом колонії з українськими військовими в окупованій РФ Оленівці Донецької області.

У МЗС України після обстрілу Оленівки закликали партнерів визнати Росію державою-терористом.

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