ВСУ отбили штурмы оккупантов под Соледаром, Авдеевкой и Красногоровкой

Украинские военные отбили попытки штурмов оккупантов в районах Соледара, Вершины, Семигорья, Авдеевки и других населенных пунктов. Россияне с потерями отошли. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении противник задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки у Долины, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вернополья, Сулиговки и ряда других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки.



В районе Щуровки украинские военные обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.



На Краматорском направлении россияне обстреливали районы Северска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григорьевки, Звановки, Спорного и Выемки, нанесли авиаудар недалеко от Серебрянки и Спорного. Недалеко от Верхнекаменского была обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Травневое, Зайцево, Вершина и другие, нанесли авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины.



На Авдеевском направлении россияне совершили обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Большая Новоселка, Пески, Новокалиново, Красногоровка, Шевченко и другие.



«Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно подавили», — отметили в Генштабе.

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