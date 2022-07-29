ЗСУ відбили штурми окупантів під Соледаром, Авдіївкою та Красногорівкою

Українські військові відбили спроби штурмів окупантів у районах Соледара, Вершини, Семигір'я, Авдіївки та інших населених пунктів. Росіяни із втратами відійшли. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



Зазначається, що на Слов'янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вернопілля, Сулигівки та інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки.



У районі Щурівки українські військові виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.



На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали райони Сіверська, Івано-Дар'ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки, завдали авіаудару поблизу Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхньокам'янського було виявлено розвідгрупу окупантів, завдано вогневої поразки, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку БПЛА.



На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру з артилерії та танків у районах населених пунктів Шуми, Кодема, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інші, нанесли авіаудари неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселара.



На Авдіївському напрямку росіяни здійснили обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інші.



«Усі наступальні та штурмові дії окупантів у районах Авдіївки, Кам'янки, Красногорівки та Пісків наші воїни рішуче придушили», — зазначили у Генштабі.

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