Росія формує списки виборців для проведення «референдуму» на півдні України – ГУР

Росіяни почали формувати списки виборців та відкривати виборчі дільниці для проведення «референдуму» на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телеканалу «Київ».



Таким чином, зазначив він, країна-агресор готується приєднати до свого складу тимчасово окуповані території України.



«Головне управління розвідки Міністерства оборони України чітко вбачає підготовчі заходи, які проводить окупанти. На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей почала активно працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Ми бачимо, що проводяться заходи щодо уточнення так званих списків виборців. Крім того, вони відкрили дільниці для проведення виборів. Активно розпочався процес роздачі російських паспортів», – розповів Скібіцький.



Він зазначив, що це комплекс заходів, які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того, щоб підготувати та провести «референдум».



За словами представника військової розвідки, щоб не допустити закріплення Росії та створення плацдарму для подальших наступальних дій, українська армія звільнятиме тимчасово окуповані території сходу та півдня України.