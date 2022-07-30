Росія формує списки виборців для проведення «референдуму» на півдні України – ГУР

30 липня 2022, 16:59

Росія формує списки виборців для проведення «референдуму» на півдні України – ГУР

Росіяни почали формувати списки виборців та відкривати виборчі дільниці для проведення «референдуму» на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телеканалу «Київ».

Таким чином, зазначив він, країна-агресор готується приєднати до свого складу тимчасово окуповані території України.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України чітко вбачає підготовчі заходи, які проводить окупанти. На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей почала активно працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Ми бачимо, що проводяться заходи щодо уточнення так званих списків виборців. Крім того, вони відкрили дільниці для проведення виборів. Активно розпочався процес роздачі російських паспортів», – розповів Скібіцький.

Він зазначив, що це комплекс заходів, які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того, щоб підготувати та провести «референдум».

За словами представника військової розвідки, щоб не допустити закріплення Росії та створення плацдарму для подальших наступальних дій, українська армія звільнятиме тимчасово окуповані території сходу та півдня України.

Читайте також:

Новими заявами у Кремлі готують ґрунт для «референдумів» на південному сході України – британська розвідка

Ще за темою

Інше
референдум анексія
Місця
Росія Херсонська область Запорізька область

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:28
«ДНР»: Донецьк потрапив під обстріл, одна людина загинула, двоє поранено
15:51
У Міноборони РФ опублікували списки загиблих та поранених в Оленівці. В них 123 прізвища
15:09
Українська сторона розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці військових — омбудсмен
12:58
В «Азові» перевіряють достовірність даних за списком загиблих та поранених у Оленівці
12:25
В Енергодарі перед готелем із окупантами згоріла техніка. Перед цим були вибухи
10:29
«ДНР» повідомила про загибель людей від обстрілів у чотирьох містах
00:25
Удари по великих містах Донбасу та загибель військовополонених у Оленівці. Головне за день ►
21:56
«ДНР» «віджала» бізнес-центр у Донецьку
16:12
В окупованому Донецьку від обстрілу загинула жінка
14:37
Росія обіцяє житлові сертифікати мешканцям Маріуполя, чиї будинки були зруйновані
14:24
ЗСУ перебили всі херсонські мости, контрнаступ, блокування інтернету. Новини окупації ►
14:16
«ДНР»: У Донецьку поранено п'ятеро цивільних, у тому числі підліток
13:11
Обстріл в'язниці з українськими військовополоненими здійснили ЗС РФ — заява Генштабу ЗСУ
12:00
Очевидці повідомляють про вибух та пожежу біля КПП «Успенка». Він на кордоні з Росією
11:29
«ЛНР»: У Сватовому під час обстрілу поранено трьох мирних жителів
Всі новини
17:21
Чи можуть окупанти прослуховувати телефони українців — роз'яснили у Держспецзв'язку
16:59
Росія формує списки виборців для проведення «референдуму» на півдні України – ГУР
16:49
На Донеччині понад 25 тисяч сімей — знову зі світлом
16:28
«ДНР»: Донецьк потрапив під обстріл, одна людина загинула, двоє поранено
15:51
У Міноборони РФ опублікували списки загиблих та поранених в Оленівці. В них 123 прізвища
15:09
Українська сторона розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці військових — омбудсмен
14:37
«Про те, що "забили" на решту»: Мери Краматорська та Слов'янська звернулися до мешканців
13:42
У Сумській області на мінах підірвалися комбайн та дві машини
12:58
В «Азові» перевіряють достовірність даних за списком загиблих та поранених у Оленівці
12:25
В Енергодарі перед готелем із окупантами згоріла техніка. Перед цим були вибухи
11:56
Окупанти вночі вдарили по Миколаєву: Зруйновано багатоповерхівки, є загиблий та поранені
11:27
«ДНР» заявила про захоплення трьох сіл та селища поблизу Волновахи
10:53
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів на Донеччині, били авіацією та артилерією
10:29
«ДНР» повідомила про загибель людей від обстрілів у чотирьох містах
10:07
ЗСУ відбили низку атак російських військ у Донецькій області
Всі новини
ВІДЕО
В Енергодарі перед готелем із окупантами згоріла техніка. Перед цим були вибухи
30 липня, 12:25
Удари по великих містах Донбасу та загибель військовополонених у Оленівці. Головне за день ►
30 липня, 00:25
Знесло балкони, вибило вікна та двері: Наслідки обстрілу будинків у центрі Слов'янська
29 липня, 23:16

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти