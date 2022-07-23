В Запорожской области оккупанты создали комиссию для проведения «референдума»

В Запорожской области создана «избирательная комиссия» для проведения «референдума», передает «РИА Новости».



Об этом заявил глава созданной оккупантами «администрации» Запорожской области Евгений Балицкий.



«Подписан указ о создании избирательной комиссии Запорожской области для проведения референдума», — говорится в сообщении.

Накануне Bloomberg сообщал, что Россия намерена провести «референдумы» для аннексии захваченных регионов Украины до 15 сентября.



Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях.