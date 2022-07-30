«ДНР» обіцяє виплачувати компенсації власникам зруйнованого чи пошкодженого житла

30 липня 2022, 18:45

«ДНР» обіцяє виплачувати компенсації власникам зруйнованого чи пошкодженого житла

На підконтрольному угрупуванні «ДНР» території почнуть виплачувати компенсації за втрачене чи пошкоджене житло. Відповідну «ухвалу» прийняв сьогодні «державний комітет оборони ДНР».

«Документом» передбачено, що у містах та районах буде створено спеціальні «комісії» з прийому та розгляду заяв осіб, які претендують на компенсацію.

Як втрачене житло розглядаються квартири та будинки, що отримали пошкодження внаслідок бойових дій, починаючи з 24 лютого 2022 року.

У «постанові» зазначено, що компенсація за втрачене житло виплачуватиметься у сумі 35 000 рублів за 1 кв. м з розрахунку 33 кв. м для одиноких громадян, 42 — на сім'ю із двох осіб, а також по 18 кв. м на кожного члена сім'ї із трьох і більше осіб, але не більше загальної площі втраченого житла.

Крім того, «ДНР» обіцяє виплачувати гроші на капітальні ремонти — по 6 000 рублів на кожен квадратний метр пошкодженої площі.

Компенсація також може виплачуватись за втрачене майно першої необхідності: холодильник, газова плита, шафа для посуду, меблі, телевізор, насос для подачі води, водонагрівач, опалювальний котел тощо. Вказано, що така виплата виплачується одноразово у сумі 100 000 рублів на особу.

Зазначається, що у разі втрати житла після капітального ремонту компенсацію можуть виплатити повторно за рішенням «комісії».

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