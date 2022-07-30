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Оккупанты продвинулись под Бахмутом, ВСУ отбивают штурмы — сводка

30 июля 2022, 19:59

Оккупанты продвинулись под Бахмутом, ВСУ отбивают штурмы — сводка

Российские силы зашли на окраину села Семигорье Бахмутского района, пытаются захватить населенный пункт полностью. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 30 июля.

«Штурмовыми действиями по трем направлениям противник пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта», — говорится в сообщении.

В целом на Бахмутском направлении оккупанты производили обстрелы украинских войск из всех имеющихся огневых средств вдоль линии столкновения в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Кодема, Майское, Зайцево и Нью-Йорк. Нанесли авиационные удары неподалеку от Яковлевки и Зайцево. Штурмовали в направлениях Пилипчатино — Покровское и Доломитное — Травневое, успеха не имели, отошли.

На Славянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах Долины, Краснополья и Мазановки, пытались вести штурмовые действия возле Бражковки, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы в Краматорском районе, Верхнекаменском, Ивано-Дарьевке и Переездном. Нанесли авиационный удар вблизи Ивано-Дарьевки.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения и в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Яснобродовка, Авдеевка, Невельское, Первомайское и Красногоровка. Нанесли авиаудар возле Авдеевки.

«С целью улучшения тактического положения противник вел штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку позиций наших войск БПЛА», — отметили в Генштабе.

Также сообщается, что на Новопавловском направлении отмечены обстрелы возле Новоселки, Марьинки, Никольского, Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки и авиаудар неподалеку от Марьинки. Оккупанты безуспешно штурмовали в направлении Егоровка – Павловка, отступили.

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