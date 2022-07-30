Окупанти просунулися під Бахмутом, ЗСУ відбивають штурми — зведення

30 липня 2022, 19:59

Окупанти просунулися під Бахмутом, ЗСУ відбивають штурми — зведення

Російські сили зайшли на околицю села Семигір'я Бахмутського району, намагаються захопити населений пункт повністю. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 30 липня.

«Штурмовими діями за трьома напрямками противник намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір'я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту», — йдеться у повідомленні.

Загалом на Бахмутському напрямку окупанти робили обстріли українських військ із усіх наявних вогневих засобів уздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Завдали авіаційних ударів неподалік Яківлівки та Зайцевого. Штурмували у напрямках Пилипчатине — Покровське та Доломітне — Травневе, успіху не мали, відійшли.

На Слов'янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки, намагалися вести штурмові дії біля Бражківки, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили артилерійські обстріли в Краматорському районі, Верхньокам'янському, Івано-Даріївці та Переїзному. Завдали авіаційного удару поблизу Івано-Даріївки.

На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали позиції українських військ із танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Першотравневе та Красногорівка. Завдали авіаудару біля Авдіївки.

«З метою покращення тактичного становища противник вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку позицій наших військ БПЛА», — зазначили у Генштабі.

Також повідомляється, що на Новопавлівському напрямку відмічені обстріли біля Новосілки, Мар'їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та авіаудар неподалік Мар'їнки. Окупанти безуспішно штурмували у напрямку Єгорівка – Павлівка, відступили.

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