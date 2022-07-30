У Кабміні анонсували обов'язкову евакуацію з Донецької області

30 липня 2022, 20:58

У Кабміні анонсували обов'язкову евакуацію з Донецької області

Евакуація з неокупованої частини Донецької області перед початком опалювального сезону стане обов'язковою. Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«У Донецькій області немає газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, вони відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що могло б взимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом — тепла на Донеччині у зимовий період не буде», — констатувала віце-прем'єр.

За її словами, ст. 33 Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації як обов'язкова.

«Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена сім'ї. У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх потрібно евакуювати, не можна наражати на їхню смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, світла, без можливості обігріти», — сказала Верещук.

Також вона зазначила, що жителі Донецької області зможуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши своїм підписом, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.

«Ми демократична країна, ми не можемо когось примушувати силою, але така форма буде обов'язковою і за підписом такої людини», — наголосила Верещук.

Загалом, як зазначила віце-прем'єр, йдеться про евакуацію близько 200-220 тисяч жителів Донеччини.

«Ми маємо місця розміщення, ми розуміємо, що робитимемо з їхнім соціальним захистом, ми розуміємо, що їм потрібно зробити довідки ВПО, всі виплати мають бути виплачені, ми вже маємо цей план. Є розуміння, куди будуть розселені ці люди, в яких регіонах, де навчатимуться їхні діти», — додала Верещук.

За її словами, наступною для обов'язкової евакуації може стати Запорізька область, 65% території якої немає газопостачання.

29 липня Кабінет міністрів створив координаційний штаб, який займатиметься евакуацією з Донецької області.

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