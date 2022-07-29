Несмотря на обстрел вокзала Покровска, эвакуация продолжается по графику — «Укрзализныця»

Несмотря на ночные обстрелы территории вблизи вокзала Покровска, эвакуация из Донбасса продолжается по графику. Об этом сообщили в «Укрзализныце».

«Все повреждения пути будут ликвидированы, железнодорожники контролируют безопасность и бесперебойность процесса эвакуации», — отметили в компании.



Также в «Укрзализныце» обратились к жителям Донбасса с призывом не откладывать эвакуацию на последний момент.



Бесплатный эвакуационный поезд № 234 Покровск — Львов (через Днепр) курсирует ежедневно из Покровска в 16:30, прибывает во Львов в 17:30 следующих суток. На борту поезда есть возможность оформить материальную помощь от государства и получить сразу после прибытия на вокзалы Днепра или Львова. Также работает программа поиска временного места жительства «Там, где вас ждут».

Ранее мэр Покровска Руслан Требушкин заявил, что эвакуационный поезд из Донецкой области был отменен из-за обстрела местного железнодорожного вокзала.