Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватись із регіону

30 липня 2022, 23:09

Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватись із регіону

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватись із регіону. Про це він сказав у відеозверненні 30 липня.

Глава держави зазначив, що багато хто відмовляється виїхати, але це все одно доведеться зробити.

«Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, чим більше людей поїде з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити», - сказав він.

«Тому, якщо ви маєте можливість, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати треба, а особливо якщо це сім'ї з дітьми. Якщо у вас є можливість допомогти переселенцям — зробіть це», — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що ухвалено урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області, буде організовано супровід, допомогу та виплати, «потрібне лише рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе».

«Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми використовуватимемо всі доступні можливості, щоб врятувати якнайбільше життів і щоб максимально обмежити російський терор», — заявив Зеленський.

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