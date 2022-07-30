Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватись із регіону

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватись із регіону. Про це він сказав у відеозверненні 30 липня.



Глава держави зазначив, що багато хто відмовляється виїхати, але це все одно доведеться зробити.



«Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, чим більше людей поїде з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити», - сказав він.



«Тому, якщо ви маєте можливість, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати треба, а особливо якщо це сім'ї з дітьми. Якщо у вас є можливість допомогти переселенцям — зробіть це», — наголосив президент.



Зеленський зазначив, що ухвалено урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області, буде організовано супровід, допомогу та виплати, «потрібне лише рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе».



«Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми використовуватимемо всі доступні можливості, щоб врятувати якнайбільше життів і щоб максимально обмежити російський терор», — заявив Зеленський.