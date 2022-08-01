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Захват Бахмута может поставить под угрозу все донецкое направление — генерал Красильников

01 августа 2022, 22:28

Захват Бахмута может поставить под угрозу все донецкое направление — генерал Красильников

Украинские войска должны оборонять Бахмут для того, чтобы не поставить под угрозу Краматорск, Славянск и все донецкое направление. Об этом заявил заместитель командующего войсками оперативного командования «Север» генерал Дмитрий Красильников в интервью «Общественному».

«Считаю, что все-таки Бахмут, Соледар и Северск нужно удерживать. Все, что там происходит сейчас, дало возможность нашим военнослужащим, нашим подразделениям провести определенные перегруппировки и усилить оборону в этих направлениях. И учитывая, что огневое преимущество уже не такое у противника, как оно было раньше, то у меня есть надежда, что все же нам удается удержать и Бахмут, и Соледар, и Северск», - заявил он.

По словам Красильникова, захват этих городов может открыть оккупантам дорогу на Славянск и Краматорск.

«И опять же захват Бахмута уже создает угрозу нашей Донецкой группировке, потому что потом их атака на Константиновку приведет к окружению таких подразделений, как наша Торецкая группировка и так далее», добавил он.

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