Российские войска используют на Донетчине авиацию и пехоту, атакуя Бахмут – Гайдай

Российские войска пытаются захватить Бахмут Донецкой области и окружающие села на границе с Луганской областью. Для этого оккупанты используют штурмовую авиацию, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. Так, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары», – написал Гайдай в Telegram-канале.



В частности, противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, оставляя населенные пункты без газа и света.



Позиции украинских войск обстреливают вдоль всей линии столкновения. В частности, нанесены четыре ракетных удара, проведено 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз использованы системы залпового огня, проведены три танковых атаки.



«Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления», – пояснил Гайдай.



Он отметил, что украинские военные в субботу обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян. В целом, по его словам, наступление россиян отражено сразу по нескольким направлениям.

В Донецкой области ночью на 30 июля сильным обстрелам подверглись Бахмут, Покровск, Славянск и Красногоровка. В Бахмуте поврежден детсад, семь многоэтажек и 27 частных домов.



Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донбасса эвакуироваться из региона.