Захоплення Бахмута може поставити під загрозу весь донецький напрямок — генерал Красильников

Українські війська мають обороняти Бахмут для того, щоб не поставити під загрозу Краматорськ, Слов'янськ та весь донецький напрямок. Про це заявив заступник командувача військ оперативного командування «Північ» генерал Дмитро Красильников в інтерв'ю «Громадському».



«Вважаю, що все-таки Бахмут, Соледар та Сіверськ треба утримувати . Все, що там відбувається зараз, дало можливість нашим військовослужбовцям, нашим підрозділам провести певні перегрупування та посилити оборону у цих напрямках. І враховуючи, що вогнева перевага вже не така у противника, як вона була раніше, то в мене є надія, що все ж таки нам вдається втримати і Бахмут, і Соледар, і Сіверськ», — заявив він.



За словами Красильникова, захоплення цих міст може відкрити окупантам дорогу на Слов'янськ і Краматорськ.



«І знову ж таки захоплення Бахмута вже створює загрозу нашому Донецькому угрупованню, тому що потім їхня атака на Костянтинівку призведе до оточення таких підрозділів, як наше Торецьке угруповання і так далі», — додав він.