У Донецькій ОВА посянили, як працює обов'язкова евакуація

Розпочалася безкоштовна евакуація жителів Донецької області до Кіровоградщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.



Він наголосив, що обов'язкова евакуація не є примусовою.



«Якщо людина відмовилася евакуюватися, то вона має бути готовою до наслідків своїх дій. Це зовсім не означає, що їх вишлють, але вони повинні розуміти, які важкі наслідки можуть настати у разі, якщо вони не евакуюються», — зазначив він.



У разі відмови від евакуації громадянин має підписати документ про відмову. Він отримає роз'яснення, що він ознайомлений із вимогами Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу, оскільки батьки безпосередньо несуть відповідальність за своїх дітей.



Кириленко ще раз закликав мешканців Донбасу виїхати до безпечнішого регіону України.

30 липня віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що евакуація з неокупованої частини Донецької області перед початком опалювального сезону стане обов'язковою. Сьогодні, 2 серпня, Верещук оголосила про початок обов'язкової евакуації з Донбасу.



Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватися.