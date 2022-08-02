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«Не надо сравнивать с другими областями»: Кириленко сообщил, что две трети жителей Донетчины выехали

02 августа 2022, 23:11

«Не надо сравнивать с другими областями»: Кириленко сообщил, что две трети жителей Донетчины выехали

Две трети жителей Донетчины уже покинули область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, за вчерашний день поездом в Кропивницкий выехали 134 жителя. Сегодня это 95 человек. Итоги власти будут подводить к сентябрю.

Людям, подчеркнул Кириленко, помогают на всех этапах — от размещения до содействия в оформлении справок внутренне перемещенных лиц.

«Всего выехали две трети жителей области. Остались 350 тысяч. Плюс часть людей возвращаются», — отметил глава области.

По его словам, темпы бесплатной эвакуации очень низкие. Большинство людей не имеют желания выезжать.

«Но еще летний период не завершился», — сказал Кириленко.

Он добавил, что с наступлением холодов и продолжающимися боевыми действиями население активизируется.

«Не надо сравнивать ситуацию на Донетчине с другими областями, даже с теми, где идут активные боевые действия. Потому что на Донетчине фактически вся область охвачена боевыми действиями — по линии фронту, а обстрелы ведутся по всем городам. У каждой области есть свои особенности», — сообщил руководитель ОВА.

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