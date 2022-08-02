«Не треба порівнювати з іншими областями»: Кириленко повідомив, що дві третини мешканців Донеччини виїхали

Дві третини жителів Донеччини вже покинули область. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, за вчорашній день потягом до Кропивницького виїхали 134 мешканці. Сьогодні це 95 людей. Підсумки влада підбиватиме до вересня.



Людям, наголосив Кириленко, допомагають на всіх етапах — від розміщення до сприяння оформленню довідок внутрішньо переміщених осіб.



«Всього виїхали дві третини мешканців області. Залишилось 350 тисяч. Плюс частина людей повертаються», — зазначив голова області.



За його словами, темпи безплатної евакуації є дуже низькими. Більшість людей не мають бажання виїжджати.



"Але ще літній період не завершився», — сказав Кириленко.



Він додав, що з настанням холодів і бойовими діями, що продовжуються, населення активізується.



«Не треба порівнювати ситуацію на Донеччині з іншими областями, навіть із тими, де йдуть активні бойові дії. Тому що на Донеччині фактично вся область охоплена бойовими діями — по лінії фронту, а обстріл ведеться по всіх містах. Кожна область має свої особливості», — повідомив керівник ОВА.