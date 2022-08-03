Російські війська намагаються витіснити ЗСУ на Бахмутському напрямку — Генштаб

На Донеччині російські війська намагаються витіснити українських військових з кордонів на Бахмутському напрямку. На інших напрямках на Донбасі також точаться бої. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Зазначається, що на Слов'янському напрямку обстріли зі ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки.



Силами розвідувальної групи противник намагався вести розвідку на південь від Мазанівки — окупантів виявлено та знешкоджено.



«У Донецькій області ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку», — наголосили у Генштабі.



Там уточнили, що у напрямку Сіверська противник вів обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля самого Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БПЛА недалеко від Никифорівки та Тетянівки.



На Бахмутському напрямку, з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів, вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе тощо. Наніс авіаудари поблизу Семигір'я та Білогорівки.



Противник вів наступ у районі західної околиці Берестового — успіху не мав, відійшов. Така сама ситуація на напрямках Володимирівка — Яковлівка та Семигір'я — Кодема.



На напрямках Володимирівка — Соледар та Покровське — Бахмут бойові дії продовжуються.



На напрямках Відродження — Кодема та Доломітне — Семигір'я українські військові завдали потужної вогневої поразки окупантам, і змусили їх відійти.



На Авдіївському напрямку противник обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне становище — без успіху, із втратами відійшов.



Дивіться також:



