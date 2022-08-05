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Украина на 60% готова к отопительному сезону — Правительство

05 августа 2022, 13:00

Украина на 60% готова к отопительному сезону — Правительство

В правительстве Украины завляют, что в настоящее время все области страны готовы в среднем на 60% к отопительному сезону. Об этом в рамках рабочей поездки в Черкасскую область сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В настоящее время все области готовы в среднем на 60%. Это соответствует плану подготовки, разработанному Правительством. Будем ускоряться в этом направлении, чтобы стабильно пройти отопительный сезон», – сказал он, отметив, что Украина готовится к одному из самых тяжелых отопительных сезонов.

К тому же Шмыгаль подчеркнул важность завершения всех текущих ремонтных работ на предприятии «Центрэнерго», которое он посетил на Черкащине.

Глава правительства заявил, что достаточное количество запасов энергоресурсов, в том числе угля, — ключевая задача всех ответственных лиц. По его словам, по плану до 15 октября на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть обеспечено 2,5 млн тонн угля. Как сообщил главе правительства Министр энергетики Герман Галущенко, в настоящее время на складах ТЭС и ТЭЦ хранится 1,8 млн тонн угля, и процесс движется согласно графику. Также соответствуют плану, по информации правительства, и нынешние объемы газа в украинских хранилищах — более 12 млрд кубометров.

Ранее, 3 августа, Кабинет министров Украины распорядился провести обязательную эвакуацию населения Донетчины в безопасные районы 13 западных и центральных областей. Опубликован перечень этих областей.

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