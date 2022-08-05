Україна на 60% готова до опалювального сезону — Уряд

В уряді України заявляють, що зараз всі області країни готові в середньому на 60% до опалювального сезону. Про це в рамках робочої поїздки до Черкащини повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Зараз усі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, що розробив Уряд. Будемо пришвидшуватися в цьому напрямку, аби стабільно пройти опалювальний сезон», – сказав він, зазначивши, що Україна готується до одного з найважчих опалювальних сезонів.

До того ж Шмигаль наголосив на важливості завершення всіх поточних ремонтних робіт на підприємстві «Центренерго», яке він відвідав на Черкащині.

Глава уряду заявив, що достатня кількість запасів енергоресурсів, зокрема вугілля, є ключовим завданням усіх відповідальних осіб. За його словами, за планом до 15 жовтня на складах ТЕС та ТЕЦ має бути забезпечено 2,5 млн. тонн вугілля. Як повідомив главі уряду Міністр енергетики Герман Галущенко, наразі на складах ТЕС та ТЕЦ зберігається 1,8 млн тонн вугілля, і процес рухається згідно з графіком. Також відповідають плану, за інформацією уряду, і нинішні обсяги газу в українських сховищах – понад 12 млрд. кубометрів.

Раніше, 3 серпня, Кабінет міністрів України розпорядився провести обов'язкову евакуацію населення Донеччини до безпечних районів 13 західних та центральних областей. Опубліковано список цих областей.