Куда эвакуируют население Донетчины — Кабмин опубликовал перечень областей

Кабинет министров распорядился провести обязательную эвакуацию населения Донетчины в безопасные районы 13 западных и центральных областей.



Как говорится в опубликованном распоряжении, эвакуация должна осуществляться в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.



Кроме того, согласно документу, организовывать и проводить обязательную эвакуацию поручено председателям областных государственных администраций (начальникам областных военных администраций) вместе с Министерством обороны, Министерством развития громад и территорий, Министерством инфраструктуры, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и с участием Службы безопасности, акционерного общества «Укрзализныця».

Смотрите также:



