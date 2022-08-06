Актера Гарусова приняли за музыканта Шнурова на оккупированной Луганщине

Российский актер Георгий Болонев сообщил, что был в оккупированной части Луганской области не с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, а с актером Сергеем Гарусовым. Последнего приняли за фронтмена санкт-петербургской группы.



«Когда Сережа Гарусов ходил по улицам Стаханова, то прохожие оглядывались и радостно узнавали в нем Шнурова», - написал в соцсети Болонев.



Он также написал, что приехал на Донбасс «познакомиться с жизнью местных жителей и понять, чем им помочь».



Ранее актер Георгий Болонев на своей странице в соцсети выложил фото с человеком, похожим на Шнурова и бизнесменом Евгением Пригожиным из оккупированного Ирмино Луганской области. Втроем они позировали у памятника «Творцам стахановского движения».



Пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин заявил российским СМИ, что фото с Шнуровым в оккупированном регионе – поддельное.

Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также Пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицает связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».



Георгий Болонев снимался, в частности, в фильме «Турист» о российских военных в Центральной Африканской Республике. Там находятся сотрудники ЧВК «Вагнера». Как отмечает «BBC News | Русская служба», фильм мог получить финансирование как раз через структуры Пригожина.



«Бизнесмен не первый раз спонсирует пропагандистские фильмы на тему военных конфликтов, в которых участвует Россия или ЧВК», — говорится в сообщении.