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В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►

06 августа 2022, 00:06

В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Торецк снова под обстрелом. Пострадала центральная часть города.
  • В Донецкой области продолжается обязательная эвакуация. Полиция помогает выехать из сел, где не утихают обстрелы.
  • Группировка «ДНР» заявляет о захвате поселка Гладосово. Все попытки российских войск прорваться на Бахмут со стороны Луганщины безуспешны.
  • Оккупанты усилили принудительную мобилизацию в Луганской области. Как в недавно захваченных городах, так и в оккупированных с 2014 года.
  • «Повар Путина» Пригожин приехал на оккупированную Луганщину.
  • В Донецке горит железнодорожный вокзал. Под обстрелом больница в Куйбышевском районе.
  • Уровень смертности в Мариуполе вырос в 5 раз. В больницах умирает каждый четвертый пациент. Оккупанты меняют окна в полуразрушенных домах.

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