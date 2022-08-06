В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Торецк снова под обстрелом. Пострадала центральная часть города.

В Донецкой области продолжается обязательная эвакуация. Полиция помогает выехать из сел, где не утихают обстрелы.

Группировка «ДНР» заявляет о захвате поселка Гладосово. Все попытки российских войск прорваться на Бахмут со стороны Луганщины безуспешны.

Оккупанты усилили принудительную мобилизацию в Луганской области. Как в недавно захваченных городах, так и в оккупированных с 2014 года.

«Повар Путина» Пригожин приехал на оккупированную Луганщину.

В Донецке горит железнодорожный вокзал. Под обстрелом больница в Куйбышевском районе.

Уровень смертности в Мариуполе вырос в 5 раз. В больницах умирает каждый четвертый пациент. Оккупанты меняют окна в полуразрушенных домах.