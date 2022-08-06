Актора Гарусова прийняли за музиканта Шнурова на окупованій Луганщині

Російський актор Георгій Болоньов повідомив, що був в окупованій частині Луганської області не з лідером групи «Ленінград» Сергієм Шнуровим, а з актором Сергієм Гарусовим. Останнього прийняли за фронтмена санкт-петербурзької групи.



«Коли Сергій Гарусов ходив вулицями Стаханова, то перехожі оглядалися і радісно впізнавали в ньому Шнурова», - написав у соцмережі Болоньов.



Він також написав, що приїхав на Донбас «познайомитися із життям місцевих мешканців та зрозуміти, чим їм допомогти».



Раніше актор Георгій Болоньов на своїй сторінці в соцмережі виклав фото з людиною, схожою на Шнурова та бізнесменом Євгеном Пригожиним із окупованого Ірміно Луганської області. Утрьох вони позували біля пам'ятника «Творцям стаханівського руху».



Прес-секретар групи Дмитро Гугучкін заявив російським ЗМІ, що фото із Шнуровим в окупованому регіоні – підроблене.

Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для керування справами президента РФ. Також Пригожина пов'язують із неформальною приватною військовою компанією «Вагнера». Сам Путін заперечує зв'язок із Пригожиним та ПВК «Вагнера».



Георгій Болоньов знімався, зокрема, у фільмі «Турист» про російських військових у Центральній Африканській Республіці. Там перебувають співробітники ПВК "Вагнера". Як зазначає BBC News | Російська служба», фільм міг отримати фінансування саме через структури Пригожина.



«Бізнесмен не вперше спонсорує пропагандистські фільми на тему військових конфліктів, у яких бере участь Росія чи ПВК», — йдеться у повідомленні.