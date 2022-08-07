ВСУ отразили попытки штурма Верхнекаменского — глава ОВА

Российские войска сосредоточили основные усилия на Востоке Украины и штурмовали Верхнекаменское. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



«Несмотря на перебрасывание части живой силы и техники в южные области, основные усилия россияне продолжают сосредоточивать на Востоке Украины», — отметил он.



Оккупанты трижды организовывали штурмовые действия, при каждом из которых атаковали сразу с нескольких сторон. В частности, вели наступление вблизи Верхнекаменского, но из-за сопротивления украинских вооруженных сил были вынуждены отступить.

Россияне 12 раз применяли ствольную артиллерию, еще 4 — реактивную. Такое же количество раз привлекали минометчиков, нанесли 2 ракетных удара.



Населенные пункты вдоль линии фронта были обстреляны оккупантами из всех видов вооружения, в том числе из танков. Штурмовая и армейская авиация россиян нанесла 6 ударов.