ЗСУ відбили спроби штурму Верхньокам'янського — голова ОВА

07 серпня 2022, 08:54

ЗСУ відбили спроби штурму Верхньокам'янського — голова ОВА

Російські війська зосередили основні зусилля на Сході України і штурмували Верхньокам'янське. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

«Незважаючи на перекидання частини живої сили та техніки у південні області, основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на Сході України», — зазначив він.

 Окупанти тричі організовувавли штурмові дії, при кожному з яких атакували із кількох сторін. Зокрема, вели наступ поблизу Верхньокам'янського, але через опір українських збройних сил були змушені відступити.

Росіяни 12 разів застосовували ствольну артилерію, ще 4 — реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, завдали 2 ракетних ударів. Населені пункти вздовж лінії фронту були обстріляні окупантами з усіх видів озброєння, у тому числі з танків. Штурмова і армійська авіація росіян завдала 6 ударів.

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